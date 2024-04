F1 GP Cina - Perez | Rinnovo con Red Bull? Penso sia solo questione di tempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Sono in questo sport da tanto, ma ho34 anni: nessun dubbio che tornerò ancora su questa pista. Sono ancora in grande forma e molto motivato”. Lo ha detto Sergio, pilota Red, ai media innella giornata di conferenze prima del weekend del GP didi F1. E sul suo futuro: “Non ho dubbi sul fatto che sarò ancora in F1, la mia priorità è avere un nuovo contratto con la Red. Per questo, ritengo siadi. Ma ora devo concentrarmi sulla stagione in corso”. SportFace.

10.06 Di nuovo in azione Carlos Sainz con un set di gomme medie C3 nuovo. Vedremo se lo spagnolo cercherà il tempo o andrà con un long run.

10.53 Il long-run di Sainz si apre in 1'38?4 e 1'38?2 su gomme C3 con la Ferrari . 10.51 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos Sainz Ferrari 1:31.247 33 2 ...

LIVE F1, GP Cina 2024 in DIRETTA: prove libere all'alba, la Ferrari vuole avviCinarsi alla Red Bull

