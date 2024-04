F1 GP Cina 2024 - Verstappen | Sprint aggiungerà caos alle tante incognite

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il Circuito Internazionale di Shanghai non ospita una gara di F1 da cinque stagioni a causa dell’emergenza della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti restrizioni durate fino al 2023. Il GP ditorna però in calendario questo fine settimana con la configurazione della gara, che è stata rivista per l’ennesima volta in questo. I piloti F1, consci dellee delle possibili problematiche del circuito cinese, già avevano mostrato le loro perplessità nel paddock di Suzuka. A farsi portavoce di queste lamentele dopo una riunione ‘segreta’ tra piloti è stato il campione del mondo in carica Max. Il talento olandese ribadisce come questo format non sia ‘intelligente’ su un circuito sconosciuto ai più: “Da parte mia è abbastanza sconosciuto. Non abbiamo guidato qui con queste ...

L’imminente weekend segnerà il ritorno in calendario del Gran Premio di Cina , assente dal programma della Formula Uno da ormai un lustro. dopo l’edizione 2019 non si è più corso a Shanghai , ... (oasport)

Il Circus delle quattro ruote più importante e famoso del mondo torna a scaldare i motori facendo tappa in un luogo che mancava dal calendario, per colpa dell’epidemia portata dal Covid-19, ... (metropolitanmagazine)

Il pilota cinese della Kick-Sauber, Zhou Guanyu, ha parlato delle sue sensazioni in vista del Gran Premio di Shanghai: “E’ il mio primo GP di casa , è un’opportunità fantastica che non ho avuto nelle ... (sportface)

