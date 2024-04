F1 - GP Cina 2024 Si torna a Shanghai dopo un lustro Sarà l’equivalente di una prima volta Occhio ai tempi sul giro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’imminente weekend segnerà il ritorno in calendario del Gran Premio di, assente dal programma della Formula Uno da ormai unl’edizione 2019 non si è più corso a, soprattutto a causa della pandemia e della sua onda, molto più lunga in Asia di quanto non lo sia stata in Europa o in Nord America.pertanto una “” per tutti,di un esordio. LoInternational Circuit dovrà essere riscoperto con le nuove monoposto a effetto suolo, introdotte a partire dal 2022. Dunque tante incognite da sciogliere legate agli assetti e poco tempo per risolvere eventuali problematiche. Al riguardo, la situazione verrà esacerbata dal fatto di avere a disposizione un’unica sessione di prove libere. ...