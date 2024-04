F1 - domani le Sprint Qualifying a Shanghai | come funzionano e cosa cambia dalle qualifiche tradizionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una variante da considerare. Il Circus della F1 torna in scena in Cina per il quinto appuntamento della stagione. Dopo il week end a Suzuka (Giappone), è la volta di. Un fine-settimana particolare per molteplici aspetti. In primis, si tornerà a competere sul circuito cinese a cinque anni dall’ultima volta e piloti e team, quindi, non avranno riferimenti troppo recenti e non legati alle nuove monoposto a effetto suolo. A complicare il tutto anche il fatto che nel week end ci sarà laRace, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica.assisteremo all’unica sessione di prove libere di un’ora, che a differenza dell’anno scorso precederà laShootout che determinerà la griglia di partenza dellaRace del sabato. Quest’ultima ...