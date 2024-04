F1 - Carlos Sainz parla del suo futuro | Tante opzion - vi dico le mie priorità

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si è alla vigilia del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il Circus torna in Cina a distanza di cinque anni dall’ultima volta e sarà interessante capire quali saranno gli equilibri in pista, tenendo presente che piloti e team dovranno affrontare un week end con un format diverso per la presenza della prima Sprint Race del calendario. Tuttavia, lo spagnoloha dovuto rispondere non alle questioni inerenti alla stretta attualità con la Ferrari, bensì al suo. È noto come il connubio con la Rossa finirà al termine del campionato di quest’anno e sul tavolo l’iberico ha ancorai. “È tutto aperto e ci sono ancoracose da chiarire. Hoto con tutti i team e la miaè quella di competere con una squadra ...

Carlos Sainz , fino a qualche settimana fa, stava vivendo un inverno tranquillo e sereno. La sua idea era prolungare il contratto con la Ferrari per un altro anno, per poi accasarsi in Audi a partire ... (oasport)

La forza dell’usato sicuro o la voglia di stupire? In Mercedes sono settimane di riflessioni. Il Mondiale 2024 di F1 non sta sorridendo più di tanto alla Stella a tre punte perché quest’era delle ... (oasport)

Leclerc: "Devo lavorare sulla qualifica, Sainz sta facendo un lavoro migliore" - Gli ultimi Gran Premi hanno mostrato un Sainz più pimpante rispetto a Leclerc: tra i due è scattata la rivalità. Tutti coloro che seguono i canali social della… Leggi ...informazione

Leclerc: "Sainz sta facendo meglio ma migliorerò in fretta" - È soprattutto il rendimento in qualifica e la preparazione del giro veloce, l'aspetto sul quale Charles ha lavorato in vista del GP di Cina. C'è fiducia per un ritorno alla consueta rapidità sul giro ...autosprint.corrieredellosport

Leclerc “Credo che la Red Bull abbia ancora qualcosa in più” - 1 minuto per la lettura SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – “Arriviamo qui in Cina con fiducia, visto l’inizio della nostra stagione. Sulla carta la pista potrebbe essere più adatta alla Ferrari rispetto a ...quotidianodelsud