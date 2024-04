F1 - Alonso | Con l’Aston Martin ultimo contratto della mia carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Fernandoha parlato in conferenza stampa in vista del GpCina, toccando ovviamente il tema del suo prolungamento dicon: “Non è mai un momento facile quando si devono prendere delle decisioni, soprattutto in questo momento. Per me è probabilmente il mio, quindi volevo assicurarmi che fosse la decisione giusta prima di tutto per continuare a correre in Formula 1, per avere la forza e la motivazione di continuare a correre per qualche altro anno“. Il pilota spagnolo ha poi aggiunto: “Penso che i nuovi regolamenti del 2026 daranno la possibilità a tutti di avere un’opportunità e di mischiarsi un po’. Ovviamente noi saremo con Honda. Saremo l’unica squadra con la power unit di Honda, il che ovviamente è un po’ diverso ...