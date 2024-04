F1 24 - il nuovo trailer gameplay e tante informazioni condivise da Electronic Arts

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha rotto gli indugi ed ha condiviso tutte lesu EA SPORTS F1 24,gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, che verrà rilasciato in tutto il mondo tra ormai poche settimane e precisamente dalla giornata del primo maggio 2024 su PS5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam. Dopo l’annuncio della data d’uscita nei mesi scorsi, EA ha confermato che in questocapitolo della serie saranno presenti tutta una serie di novità meritevoli di attenzioni, dove tra queste troviamo la nuova feature precision control, resa possibile grazie alEA SPORTS Dynamic Handling. Il publisher canadese ha rivelato che per la prima volta la modalità Carriera permetterà ai fan di gareggiare nei panni di uno ...