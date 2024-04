(Di giovedì 18 aprile 2024) Perugia, 18 aprile 2024 – Due anni e 8 mesi di reclusione. È la condanna che il tribunale di Perugia ha inflitto a Marco Gasperi, excomunale di Città di Castello e, a suo tempo, candidato sindaco per il Movimento Cinque stelle. Per i giudici del terzo collegio, è lui è l’autorea mano armata messa a segno il 10 aprile del 2019 ai danni“Gold Faraone“ proprio di Città di Castello. Gasperi è stato processato con giudizio immediato. Il presunto responsabile fu riconosciuto dallache quel giorno stava lavorando alla. Fu lei infatti a consegnare 4mila 550 euro altore che si presentò in pieno giorno, armato di pistola. E sempre la...

“D come destra”: è il titolo della mozione con cui Marco Nonno si candida a diventare segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli , e allo stesso tempo un promemoria per Giorgia Meloni ... (ilfattoquotidiano)

Ex consigliere condannato per rapina. A riconoscerlo la cassiera della sala slot - Due anni e otto mesi a Marco Gasperi. Entrò nel locale con il volto travisato e una pistola: via con 4.550 euro. Poco prima era stato lì come cliente e aveva perso. Lui si difende: "È uno scambio di p ...lanazione

Medio Oriente, Ucraina: cosa può fare il Consiglio Ue per evitare l'escalation Risponde l'inviata del TG La7 - I 27 riuniti a Bruxelles si ritrovano a dover decidere una linea comune per cercare di evitare un'escalation.tg.la7

Caso Chico Forti, a Trento oggi prima udienza per il rientro in Italia - Si è tenuta presso la Corte di Appello di Trento la prima udienza per la conversione della sentenza statunitense di Chico Forti, in vista del rientro ...fanpage