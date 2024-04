Ex Br - anarchici e militanti pro Hamas | altro che student - ecco le Brigate antisemite

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Non solo. Tra gli infiltrati nella manifestazione deglii alla Sapienza, sfociata in scontri con le forse dell'ordine, c'era anche qualche ex Br che, dall'alto della sua esperienza, fornisce supporto e sostegno ideologico alle realtà antagoniste, impegnandosi anche nelle piazze lì dove è possibile. E martedì, nell'ateneo romano, insieme aglii che durante la manifestazione estemporanea e non preavvisata promossa dal «Coordinamento Collettivi Sapienza» e dal «Movimentoi Palestinesi», hanno tentato di assaltare il Senato accademico, erano presenti alcuni esponenti delle ultimeRosse, quelle attive fino agli anni '90. Tutti personaggi noti alle forze dell'ordine per i loro trascorsi e che oggi non si sporcano le mani, ma preferiscono sporcare quelle di giovani leve. ...