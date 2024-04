Eventi a Bologna di giovedì 18 aprile 2024 | qualche idea per oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18- Ecco cosa farein attesa del fine settimana. Alle 17, al Museo Ebraico, la presentazione del libro Ebrei in camicia rossa a cura di Eva Cecchinato, Federico Goddi, Andrea Spicciarelli e Matteo Stefanori. Alle 18, ultimo appuntamento con Macbeth al Comunale Nouveau. Alle 20.30, all’Arena del Sole c’è Santa Giovanna dei Macelli, dalla regia di ErosAntEros. Sempre alle 20.30, al Museo di San Colombano accoglie Marco Beasley in Il Racconto di Mezzanotte. Alle 21, il Celebrazioni ospita Long Live the Queen, una produzione Break Free Queen Tribute Show. Alle 21.30, al Covo Club arrivano i Disco Club Paradiso.