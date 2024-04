Eva Longoria e Kunal Nayyar protagonisti del musical Christmas Karma

Impegnatissima sul red carpet , Eva Longoria negli ultimi anni ha dimostrato di essere particolarmente affezionata al titolo di fashion icon e fa di tutto per dimostrare che lo è. Abbiamo ancora ... (velvetmag)

Uno dei volti celebri di Desperate Housewives torna in TV con una nuova serie. Eva Longoria sarà la protagonista di Tierra de mujeres – Intrecci di vite , che debutterà il 26 giugno sulla piattaforma ... (optimagazine)

Desperate Housewives, il cast tratta per il revival - Sono in corso le trattative per un possibile revival di Desperate Housewives con il ritorno del cast originale.tvserial

Demi Moore presenterà l'amfAR Gala durante il Festival di Cannes - Il viaggio in Europa di Demi Moore nei giorni del Festival di Cannes sarà ricco di appuntamenti. L'attrice statunitense, impegnata a concorrere per la Palma d'Oro con The Substance, pellicola horror ...tg24.sky

Eva e Tony, la coppia più glamour d'America. Finché è durata - Lui stella Nba, lei stella della tv. Un incontro che fu "lussuria a prima vista", successi e paparazzate per entrambi, si parlava solo di loro. Poi il matrimonio, la noia, i ...gazzetta