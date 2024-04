Europee - Vannacci svela il progetto | Ecco la mia battaglia per la patria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Dubbio” è intervenuto il generale, RobertoMancano poco meno di due settimane per consegnare la lista in vista delle elezioniche si terranno in questo giugno. La Lega di Matteo Salvini non ha assolutamente dubbi sul fatto che voglia candidare uno dei personaggi che, in meno di un anno, ha fatto parlare molto di sé per via del suo libro che ha scatenato non poche polemiche. Ovviamente ci stiamo riferendo al generale Robertoche, a quanto pare, ancora deve sciogliere le riserve in merito ad una sua possibile candidatura. Il generale Roberto(Ansa Foto) Notizie.comAnche perché il vicepremier ha intenzione di metterlo come capolista in quasi tutti i collegi. Una scelta che, però, ha fatto storcere il naso a molti esponenti ...