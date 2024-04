Europee - Spini | Draghi ha ragion - il problema su competitività del sistema europeo c' è

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 - Il volume 'Uno scatto in avanti per l'Europa' propone “un'attualissima riflessione della Fondazione Circolo Rosselli sul terreno in cui si muove il rapporto di Mario. L'ex presidente del Consiglio hae: ilsulladelc'è e il dibattito è aperto. E la Fondazione Circolo Rosselli vi vuole portare l'elaborazione del socialismo liberale”. È quanto dichiara il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdoin occasione della presentazione, a Lucca, all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del quaderno 1/2024 (Pacini ed. Pisa) dal titolo 'Uno scatto in avanti per l'Europa'. La presentazione è in programma il 19 aprile alle ore 21. “Importanti a questo proposito i ...

Europee, Spini: “Draghi ha ragione, il problema su competitività del sistema europeo c'è" - Il 19 aprile a Lucca si presenta il nuovo Quaderno del Circolo Rosselli che si intitola 'Uno scatto in avanti per l'Europa': “Una riflessione attuale sul terreno in cui si muove il rapporto di Mario D ...lanazione

Altstore PAL, disponible in Europa il primo app store alternativo per iOS - Dopo un periodo di test avviato subito dopo l'annuncio da parte di Apple di supportare i marketplace alternativi a partire da iOS 17.4, in ottemperanza alle regole imposte in Unione Europea dal Digita ...informazione

Gps e Internet oscurati. Dalle onde radio all'AI, ecco come i Paesi stanno reagendo alla crisi globale - L'Error 404 globale non è dietro l’angolo. Ma la disconnessione come arma (quasi) letale non è più solo materia di romanzi fantascientifici e dibattuti tra ...ilmessaggero