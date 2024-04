Europee - Ilaria Salis sarà candidata con Alleanza Verdi Sinistra

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (askanews) – “in accordo con Robertoha deciso di candidare sua figlia, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni”. Lo affermano in una nota Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli dell’. “In queste ore – spiegano – i gruppi dirigenti nazionali stanno discutendo le modalità di questa scelta che vuole tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea, anche dall’inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l’ultima decisione dai giudici ungheresi. L’idea è che intorno alla candidatura di ...

