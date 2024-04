Europee - Avs | candidiamo Ilaria Salis

(Di giovedì 18 aprile 2024) 20.00 "Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Robertoha deciso di candidare sua figlia, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni". Così Fratoianni e Bonelli dell'Alleanza Verdi Sinistra. E' una scelta, spiegano, "che vuole tutelare i diritti e la dignità di una europea, anche dall'inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione".L'Ue "riaffermi l'inviolabilità di diritti umani fondamentali"

