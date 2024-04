Europa League | una grande Roma gela Pioli e il Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Avanti la, conmerito. De Rossi batte, replicando all'Olimpico la vittoria di San Siro cosicché il doppio successo giallorosso cancella qualsiasi dibattito sulla legittimità di quanto mostrato dai due match in 180 minuti. Avanti la, cui si apre un finale di stagione impensabile anche solo due mesi fa, quando i Friedkin hanno deciso per lo strappo da Mourinho assumendosi la responsabilità di chiamare al capezzale di una squadra ferita un quasi debuttante. E' stato bravissimo De Rossi (confermato ufficialmente oltre che a furor di popolo), che dopo aver incartatonell'andata ha replicato nella prima mezz'ora del ritorno, fino a quando ha giocato in parità numerica prima del rosso a Celik. Colpo durissimo, ma i suoi erano già avanti con doppio vantaggio costruito approfittando ...