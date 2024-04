Europa League – Roma-Milan 2-1 | Gabbia accorcia nel risultato! | LIVE News

Matteo Gabbia , su assist di Rafael Leao, va in gol all'85' di Roma-Milan in Europa League . Bel colpo di testa del difensore rossonero (pianetamilan)

Come un anno fa, la Roma è in semifinale di Europa League . Superato a pieni voti il derby italiano con il Milan, la squadra di De Rossi ha... (calciomercato)

La Roma batte il Milan anche nel ritorno dei quarti di Europa League 2-1 e vola in semifinale dove affronterà il Bayer Leverkusen campione di Germania.Continua a leggere (fanpage)

Europa League: 2-1 al Milan, Roma in semifinale - La Roma batte 2-1 il Milan all'Olimpico e si qualifica per la semifinale di Europa League. All'andata i giallorossi avevano vinto 1-0 con rete di Mancini e ancora il difensore ha sbloccato il ...ansa

La Roma non lascia scampo al Milan in Europa League - Chi si aspettava un esito incerto fino all’ultimo ha dovuto presto ricredersi. Forte della vittoria per 1-0 colta a San Siro nell’andata, la Roma ha dimostrato maggiore scaltrezza e lucidità rispetto ...rsi.ch

Roma-Milan, il commento: un diavolo irriconoscibile perde e saluta l’EL! - Stasera allo stadio Olimpico di Roma è andata in scena la sfida tra la Roma e il Milan. Andiamo a vedere come è andata ...ilmilanista