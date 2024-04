Europa League – Milan e il ricordo di Rui Costa contro l’Hapoel

ancora Gianluca Mancini , difensore della Roma, castiga il Milan nel derby italiano in Europa League . Il racconto della sua rete (pianetamilan)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Milan che si riversa in attacco. 11? Gooooooooooooooooooooool, Mancini, tiro a giro di Pellegrini che trova il palo interno che il difensore mette in ... (oasport)