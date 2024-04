Europa League - l’Atalanta vola in semifinale | sconfitta indolore col Liverpool per 0-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo, 18 aprile 2024 - Solo un piccolo spavento iniziale con il rigore di Salah dopo cinque minuti, mani di Ruggeri, poi un’altra grande partita sulla scia di Anfield fareindi. La Deatra le migliori quattro e consegna matematicamente il quinto posto Champions all’Italia. Un’altra impresa per la Dea che fa sognare Bergamo e si candida, perché no, ad arrivare fino in fondo e la Serie A avrà due squadre su quattro alle semifinali. E’ festa grande al Gewiss Stadium ed è la secondaeuropea della storia dopo quella del 1988 in Coppa delle Coppe e dopo quella sfiorata in Championsin piena pandemia. La squadra di Gasperini ora affronterà la vincente di Marsiglia-Benfica. I Reds erano ...