Europa League | la Roma batte il Milan 2-1 e in dieci vola in semifinale

(Di giovedì 18 aprile 2024) AGI - Con un'altra grande prestazione di qualità e carattere, per dar seguito al successo di San Siro (1-0), ladi nuovo ilnel ritorno dei quarti die strappa il pass per la sua quartaeuropea consecutiva. All'Olimpico finisce 2-1 grazie alle reti di Mancini (ancora una volta decisivo) e Dybala, mentre nel finale serve a poco il guizzo ospite di Gabbia. La squadra di De Rossi, in inferiorità numerica dalla mezz'ora per il rosso diretto a Celik, troverà così il Leverkusen come l'anno scorso, mentre gli uomini di Pioli vengono eliminati con tanto amaro in bocca. Dodici minuti sul cronometro e i giallorossi passano subito avanti alla prima vera occasione: parte tutto da una super giocata di Mancini che controlla un pallone difficile e lo ...