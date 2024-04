Europa League - avanti Roma e Atalanta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 23.01 Lasi impone 2-1 nel ritorno col Milan e accede alla semifinale. Dopo il successo a S.Siro,i giallorossi si portano sul 2-0 con Mancini (12') e Dybala (22'). Il rosso a Celik (31') potrebbe complicare i piani,ma il Milan accorcia solo all'86' con Gabbia. L'completa l'impresa contro il Liverpool, che vince 0-1 a Bergamo, ma dà via libera agli orobici per lo 0-3 di Anfield. Al 7' segna Salah su rigore (braccio di Ruggeri), la squadra di Gasperini non si fa intimidire e tiene botta guadagnando la semifinale.