Eurolega - Baskonia – Virtus Bologna | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo l'impresa di Istanbul nel primo round di play-in sul campo dell'Efes, laSegafredovola a Vitoria per affrontare venerdì alle 20.30 ilVitoria-Gasteiz in un vero e proprio spareggio che vale l'accesso ai playoff. La squadra vincitrice chiuderà dunque il tabellone...

Superato il primo scoglio con un’impresa epica, la Virtus Bologna non vuole fermarsi e si appresta ad affrontare in trasferta il Baskonia nel secondo play-in , di fatto un vero e proprio spareggio ... (oasport)

Superato il primo scoglio con un’impresa epica, la Virtus Bologna non vuole fermarsi e si appresta ad affrontare in trasferta il Baskonia nel secondo play-in , di fatto un vero e proprio spareggio ... (oasport)

EL - Baskonia, contro la Virtus è OUT Chima Moneke - Arrivano brutte notizie per il Baskonia, buone ovviamente per la sua avversaria, la Virtus Bologna. In conferenza stampa coach Dusko Ivanovic ha annunciato ...pianetabasket

Gli impegni di Eurolega fanno slittare il match tra Virtus Bologna e Unahotels - BOLOGNA – Una notizia di servizio importante per i tifosi di Virtus Bologna e Pallacanestro Reggiana. Il match non sarà giocato domenica alle 18,15 come inizialmente in calendario. Tutta “colpa” dell’ ...reggionline

Virtus Bologna, doppia ipotesi per il derby emiliano - Doppia ipotesi per quanto riguarda la partita tra Virtus Segafredo Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia.sportal