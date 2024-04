Euphoria - Zendaya | Non so se la Stagione 3 si far - non dipende da me

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'attrice non sa se tornerà a interpretare ancora il personaggio di Ruth Nonostante la3 dinon sia stata cancellata ma solo posticipata,non è sicura di riprendere i panni della protagonista Rue ed è apparsa meno fiducioso sulle possibilità di realizzazione della. Parlando con Variety, l'attrice ha dichiarato di "non essere nella posizione di poter decidere" e che "non so se ci sarà mai una terza". Il mese scorso una fonte aveva lasciato intendere che la serie era finita: "è una questione di impegno e non mi sembra che tutti siano così convinti dopo quest'ultimo ritardo". "Se sarà giusto per i personaggi e tutto andrà come …