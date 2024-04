Estate - previsti 66 milioni arrivi e 266 milioni presenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ben 65,8die oltre 266di, con una crescita rispettivamente pari al 2.1% e all'1.1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Segnano un nuovo incremento dei flussi turistici in Italia le previsioni sull'imminente stagione estiva Tourism Forecast Summer 2024 dell'istituto Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima. A pesare maggiormente la componente estera: a optare per una destinazione italiana sarebbero 35,5di stranieri (+5% sul 2023) pari a poco più della metà del dato complessivo degli, generando ben 135,5di pernottamenti (+2.2%). Secondo il presidente di Demoskopika Raffaele Rio, inoltre, il verificarsi di uno ...