Escort - hotel di lusso e champagne | l’inchiesta sugli appalti dei rifiuti a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 aprile 2024) Eunice, Diana Marcela, Sandy. E ancora: ragazze sudamericane e dell’Est. Tuttedichiamate a garantire «serate allegre» agli ospiti di una villa in provincia di. Allo scopo di far ottenere all’imprenditore Enrico Benedetti e a sua figlia Margheritadi un business legato allo smaltimento dei. E alla loro Ecologia Soluzioni Ambiente Spa la distruzione controllata o il recupero ad usi civili di armi ed esplosivi.della procurana parte da Bibbiano, cittadina già nota per il caso dei minori portati via alle famiglie d’origine. E arriva a tre nomi dell’Agenzia industrie Difesa controllata dal ministero: Giulio Botto, Luca Corrieri e Luigi Brindisi. E a 650 mila euro di affidamenti sotto ...