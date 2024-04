Erutta il vulcano Ruang in Indonesia | allerta tsunami - evacuate 11mila persone

(Di giovedì 18 aprile 2024) Massimain. Torna la paura nella "cintura di fuoco del Pacifico": dopo la violenta eruzione del, situato sull'isola di Sulawesi, nel nord dell'arcipelago, le autorità locali hanno diramato un allarme per il rischio. Nel frattempo, migliaia disono...

