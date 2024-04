Erdogan si schiera con Hamas nel silenzio della Nato. Il corsivo di Cangini

(Di giovedì 18 aprile 2024) Incontrando il gruppo parlamentare del proprio partito, ieri Recep Tayyip Erdo?an ha avuto parole di miele nei confronti dei miliziani di. Altro che terroristi, secondo il presidente turco i combattenti di“sono combattenti per la libertà” come lo furono le forze rivoluzionarie turche che negli anni Venti del Novecento combatterono per l’indipendenza del Paese. Non pago, ha annunciato che sabato riceverà ad Istambul con tutti gli onori il capo dell’ufficio politico di, Ismail Haniye. Non una riga è stata scritta a riguardo dei giornali italiani: quello che sappiamo, lo sappiamo grazie alle meticolose cronache di Mariano Giustino su Radio Radicale. Il collegamento dell’autocrate turco (“un dittatore”, secondo Mario Draghi) con l’organizzazione terroristica palestinese legato a filo doppio alla teocrazia iraniana sciita ...

