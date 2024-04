Era scontato | la Commissione UE accende un faro su TikTok Lite

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ne avevamo parlato nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile, sottolineando come fossero elevati i rischi di creare (per meglio dire, acuire) la dipendenza dai social. Avevamo sottolineato come premiare economicamente (anche se con pochi centesimi di euro al giorno) la navigazione e le azioni su una piattaforma non avrebbe provocato solamente un incremento della cosiddetta “FoMO” (Fear of Missing Out) ma anche quell’effetto “Rabbit Hole” su cui laUE aveva aperto già un’indagine ai sensi del DSA. Previsioni che sono state confermate poche ore fa, dopo che la stessaEuropea ha deciso dire unsulle caratteristiche della nuova app, introdotta da ByteDance nel mercato europeo attraverso la Francia e la Spagna. LEGGI ANCHE > ...