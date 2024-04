Enrico Mentana | Amadeus? Lavorerei volentieri in una rete televisiva con lui - ma non immagino una Rai povera senza di lui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)non va da nessuna parte, resta al timone del suo Tg su La7. Lo assicura lui stesso – dopo l’indiscrezione lanciata da Fiorello – in una lunga intervista a La Stampa: “Non ho difficoltà a dire che il mio contratto scade il 31 dicembre del 2024. Quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare?”. Non che sia stanco, precisa il direttore del TgLa7, che aggiunge: “… Ma me ne sono sempre andato quando non c’erano le condizioni per lavorare bene. È successo alla Rai nel ’92 e a Mediaset nel 2009. Erano vigilie cruciali: la prima un anno prima di Tangentopoli, la seconda due anni prima della fine dell’era Berlusconi. Non è un caso: quando le cose in un’azienda filano sei libero, quando non filano più e ti accorgi che non puoi fare, te ne vai”. Qualche parola anche sul Nove e i grandi volti tv che sono entrati a far parte del canale: ...