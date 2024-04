Enorme preoccupazione dell’Oms per l’influenza aviaria Con il contagio dei mammiferi ci si avvicina all’uomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)“preoccupa” anche l’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha espresso “” per la crescente diffusione del ceppo H5N1 dela nuove specie, compreso l’uomo. “Resta, penso, una grande”, ha detto Jeremy Farrar, capo dell’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, in una conferenza stampa a Ginevra. Il timore, ha spiegato, è che il virus H5N1, che nelle persone infettate attraverso il contatto con animali infetti ha dimostrato “un tasso di mortalità straordinariamente alto”, si adatterà per diventare capace di trasmissione da uomo a uomo. Attualmente non esistono prove di trasmissione da uomo a uomo del virus H5N1. Tra il 2003 e il 1 aprile 2024, l’Oms ha dichiarato di aver registrato un totale ...