Endless Love anticipazioni 18 aprile | Nihan sospetta di Emir

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 18 aprile 2024) Se sei un fan della serie turcae non vedi l’ora di scoprire cosa succederà nella prossima puntata, non perderti le seguenti! Il 182024, alle 14:10 su Canale 5, ci aspettano momenti carichi di suspense e tensione. Uomini e Donne: Ida incontentabile!diNella prossima puntata,sarà sconvolta da un sospetto: crede cheabbia manipolato Ozan, spingendolo ad appiccare il fuoco alla barca di Salih. La tensione aumenta quando Kemal, suo marito, rischia di finire in carcere per aver firmato dei documenti illegali, credendo di agire nell’interesse della sua ...