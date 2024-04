Empoli-Napoli sabato 20 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepara no il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per ... (anteprima24)

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere in dubbio per la sfida contro l’Empoli. Il calciatore azzurro è alle prese con un problema fisico. Il Napoli è pronto a tornare in campo nel prossimo ... (spazionapoli)

CDS - Empoli-Napoli, in attacco confermatissimo Matteo Politano con Osimhen e Kvaratskelia - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul possibile attacco titolare del Napoli contro l'Empoli: "In avanti confermatissimo Politano con Ngonge che tornerà dopo la squalifica ma sarà destinato ad ...napolimagazine

De Laurentiis al bivio budget di 200 milioni per convincere Conte - Il Napoli iniziò a pianificare infatti solo a giugno la stagione ... Sabato (ore 18) c’è la trasferta di Empoli e la gastroenterite di Kvara preoccupa Calzona. Gli azzurri, che hanno ricevuto ieri la ...napoli.repubblica

Come sta Kvaratskhelia Il georgiano ha rassicurato tutti sulle sue condizioni - La presenza del calciatore georgiano non dovrebbe essere in dubbio in vista della trasferta di sabato contro l'Empoli.areanapoli