Empoli-Napoli Le probabili formazioni

(Di giovedì 18 aprile 2024): tornano Cambiaghi e Niang, la scelta di Francesco Calzona su KvaratskheliaSabato 20 aprile 2024, ore 18, andrà in scena allo stadio Carlo Castellani la sfida valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A. La gara tramette a confronto due squadre che sono a caccia di punti fondamentali per la salvezza e per l’Europa. I toscani sono reduci dalla sconfitta per 1-0 in casa del Lecce, mentre i partenopei arrivano dal pareggio casalingo contro il Frosinone.: rispetto alla trasferta di Lecce, Nicola dovrebbe riproporre l’attacco formato da Cambiaghi e Niang, con Cerri e Cancellieri pronti a subentrare nella ripresa. Pezzella dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Cacace, mentre Maleh dovrebbe ...

Khvicha Kvaratskhelia è stato fermato da una gastroenterite . L’attaccante georgiano non si è presentato agli allenamenti ieri mattina e tornerà in campo non appena si sentirà meglio. Le sue ... (dailynews24)

Empoli-Napoli, i diffidati partenopei. Sono in 3 a rischiare il big match contro la Roma - I diffidati del Napoli che, in caso di ammonizione nel corso della partita contro l'Empoli, salterebbero la partita contro la Roma ...mondonapoli

Napoli, il report del giovedì: Kvaratskhelia e Juan Jesus si allenano in gruppo - Proseguono gli allenamenti del Napoli in vista della sfida con l'Empoli in programma sabato pomeriggio (fischio d'inizio ore 18) al "Castellani". Questa mattina Kvaratskhelia e Juan Jesus si sono alle ...gonfialarete

Toro i gol stentano ad arrivare: granata quindicesimo attacco della Serie A - Nonostante l'ottima stagione di Duvan Zapata il Torino continua a faticare a trovare la via del gol in questa stagione. I granata infatti finora in Serie A hanno realizzato soltanto 31 reti in ...torinogranata