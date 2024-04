Empoli - Cerri | Il Napoli è una corazzat - ma nulla è impossibile

(Di giovedì 18 aprile 2024) Alberto, attaccante dell’, ha parlato in occasione della prossima sfida di Serie A contro ilL’attaccante in forza all’Albertoha analizzato sulle colonne de La Nazione il campionato dei toscani, ciò che è accaduto e quello che deve ancora accadere. LECCE – «È stata una partita complicata e difficile con anche

Cerri: “Napoli e Atalanta da affrontare Nulla è impossibile…” - In forza all'Empoli impegnato come il Cagliari nella lotta salvezza, l'ex rossoblù Cerri è ottimista per le prossime gare.calciocasteddu

Empoli-Napoli, Cerri: “Quest’anno i partenopei sono in difficoltà, possiamo fare punti. Daremo il massimo” - Alberto Cerri, attaccante dell’ Empoli, ha rilasciato un’intervista a La Nazione. In questa, ha parlato anche a proposito del Napoli, la cui prossima partita sarà proprio contro i toscani sabato 20 ap ...mondonapoli

Cerri: “Dobbiamo provare a fare punti anche con le grandi squadre” - L'attaccante dell'Empoli, Alberto Cerri, ha rilasciato un intervista in vista della gara con il Napoli e del finale di stagione ...pianetaempoli