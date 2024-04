Emendamento decreto PNRR - cosa dice esattamente sulle associazioni pro vita nei consultatori

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel corso degli ultimi giorni, unallegge del Piano nazionale di ripresa e resilienza () ha catalizzato l’attenzione e scatenato un acceso dibattito all’interno del panorama politico italiano, e non solo. L’in questione ha aperto la possibilità di coinvolgere“pro-” (e contrarie all’aborto) nei consultori femminili, suscitando reazioni contrastanti e accese polemiche da parte delle opposizioni e delleche operano in ambito di diritti civili. Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul, così è arrivata la decisione favorevole e l’approvazione della Camera dei Deputati – con 185 voti favorevoli, 115 contrari e 4 astenuti – anche per ...

