(Di giovedì 18 aprile 2024)ta sul, si è esibita con i Club Dogo durante il loro concerto al Forum di Assago e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco tutti i dettagli dele scintillante.

Elodie brilla con il look metallico: torna sul palco e rilancia i jeans strappati - Elodie è tornata sul palco, si è esibita con i Club Dogo durante il loro concerto al Forum di Assago e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto ...fanpage

Diletta Leotta e Elodie, le foto sexy brillano e fanno impazzire i fan - La conduttrice e la cantante, grandi amiche, si mostrano al top sui rispettivi profili Instagram. E i follower apprezzano ...corrieredellosport

Elodie, il Look sparkling firmato Versace è perfetto: che dea! - Elodie indossa un look luminoso per esibirsi sul palco con i Club Dogo a Milano. L’outfit firmato Versace è uno schianto.stylosophy