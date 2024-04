Elisabetta Gregoraci - mini dress e stivaloni al Salone del Mobile 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildel, come ogni anno, attira cittadini milanesi e no, orde di turisti e tanti, tanti, vip. Tra questi, quest’anno, ancheche ha avuto il ruolo di madrina a uno dei numerosi eventi che si susseguono nel corso della Design Week. E la showgirl, per l’occasione, ha sfoggiato un look decisamente alla moda. Il look dialdelTra le aziende che hanno esposto le proprie creazioni di design aldelc’è anche X-BIO, specializzata nella produzione di materassi sostenibili. Con una madrina e testimonial d’eccezione:, ospite d’onore alla serata ...