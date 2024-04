Eliminati - sfide e ospiti | anticipazioni della registrazione di Amici

(Di giovedì 18 aprile 2024) Come ogni giovedì, anche oggi agli studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata del serale di. Questa volta glisaranno nuovamente due, visto che la giuria è stata chiamata a scegliere tra Lil Jolie e Sarah (decisione rimandata dopo la richiesta di Michele Bravi di poter ascoltare un altro pezzo) finite al ballottaggio nella scorsa puntata e i due alunni a rischio dopo ledi oggi. I giudici hanno raggiunto un verdetto, il primo dei dueè Lil Jolie. Mentre al ballottaggio finale questa volta sono andati Sarah e Aurora (la ragazza che balla per Gaia).: ledi Superguida Tvquinta puntata del serale di23. Prima manche Holden ...

Uno dei match più attesi di ELIMINATION CHAMBER Perth era certamente (come sempre d’altronde) l’ ELIMINATION CHAMBER maschile. In palio nella gabbia c’era un posto di grande prestigio a ... (zonawrestling)

Una lunga puntata , quella di Amici andata in onda tra sabato 23 e domenica 24 marzo . In prima serata su Canale 5, è tornato il talent show di Maria De Filippi, per la fase del Serale. Di seguito ... (today)

Amici 2024, anticipazioni Serale: Zerbi e Celentano non ne perdono una. Ecco gli Eliminati della quinta puntata di sabato 20 aprile - Prima di dare il via alla gara, si procede con il verdetto della scorsa settimana, rimasto in sospeso: alla fine, l’eliminata è Lil Jolie (Sarah resta in gioco). A questo punto, via ad una nuova sfida ...davidemaggio

Pechino Express 2024, 7a puntata/ Diretta ed Eliminati: prima tappa in Sri Lanka di 170 km - Pechino Express 2024: diretta ed Eliminati settima puntata 18 aprile. Prima tappa in Sri Lanka per le 5 coppie in gara: prove e sorprese lungo il percorso.ilsussidiario

AMICI 23 SERALE 2024/ Eliminati e anticipazioni registrazione 20 aprile: Aurora debutta al posto di Gaia - Eliminati Amici 2024, anticipazioni registrazione 20 aprile: chi al ballottaggio nella quinta puntata serale Amici 23 L'eliminato tra Lil Jolie e Sarah ...ilsussidiario