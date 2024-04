Elezioni Firenze - Del Re corre da sola Al ballottaggio non sosterremmo Schmidt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 - “L'associazioneDemocratica ha deciso dire alle prossimeamministrative dell'8-9 giugno sostenendo la mia candidatura a sindaca di. Oggi quindi annuncio questa cosa e ringrazio i tanti iscritti e iscritte ademocratica e i consiglieri comunali con cui in questi mesi abbiamo fatto sentire la nostra voce”. Così Cecilia Del Re, ex assessora comunale Dem della giunta di Palazzo Vecchio guidata da Dario Nardella, nel corso di una conferenza stampa a. Del Re ha ringraziato Stefania Saccardi, candidata sindaco per Iv, “a cui mi lega un rapporto di amicizia per gli appelli che mi ha rivolto in queste settimane. Non c'erano le condizioni programmatiche per un progetto condiviso. Ringrazio anche ...