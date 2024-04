Elezioni Croazia | vincono i conservatori ma senza maggioranza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Alleindel primo ministro uscente Andrej Plenkovic. Tuttavia, inon sono riusciti ad ottenere unain parlamento. Plenkovic entrerà ora in trattative di coalizione potenzialmente difficili per formare unaIl partito conservatore Unione Democratica Croata (HDZ), il partito al potere in

aperte le urne per le Elezioni parlamentari in Croazia . È sfida aperta tra il primo ministro uscente, il conservatore Andrej Plenkovic, e il presidente Zoran Milanovic, un populista di sinistra ... (periodicodaily)

In Croazia si impone Andrej Plenkovic - A scrutinio praticamente terminato i conservatori del premier Andrej Plenkovic al Governo in Croazia hanno vinto le Elezioni parlamentari (che hanno fatto seguito a una campagna elettorale incentrata ...rsi.ch

Elezioni in Croazia: vincono i conservatori, rebus per il nuovo governo - Il partito Hdz ha vinto le Elezioni parlamentari in Crozia. Sconfitti i socialdemocratici del presidente Milanovic. I conservatori cercano ora alleati per il nuovo governo ...it.euronews

Il centrodestra ha vinto le Elezioni in Croazia, ma non ha la maggioranza in parlamento - Il primo ministro uscente Andrej Plenkovic dovrà ora cercare di formare una coalizione con altri partiti di destra, per ottenere il suo terzo mandato consecutivo ...ilpost