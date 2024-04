Elezioni amministrative Incontro con i 5 candidati

(Di giovedì 18 aprile 2024) Stasera Legambiente intervista i cinquesindaci: Daniela Maldini attuale sindaco del Pd, Giacomo Campagna di Italia Viva, Stefano Figus di Sinistra per Novate, Gian Maria Palladino per il centro destra e Barbara Sordini per il M5S risponderanno a quattro domande su temi di carattere ambientale. A porre le domande è il circolo di Legambiente Giorgio Tozzo che chiederà aisindaci delle domande che ritengono fondamentali per il bene di Novate, relative alle possibili migliorie da adottare per rendere la città più green. Un altro tema è quello dell’ultimo pezzo di complanare da realizzare tra Novate e Bollate. L’aperto a tutti alle 20.45 in Comune.D.F.

