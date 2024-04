Edoardo - il tifoso terminale della Roma che ha commosso tutt - è un fake

(Di giovedì 18 aprile 2024) Aveva chiamato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosinisti e, raccontando il suo dramma da malato, avrebbe pregato l’As, in lacrime, di vincere la finaleEuropa League a Dublino. Manon ha in programma di andare in Svizzera per scegliere il suicidio assistito. E non avrebbe nemmeno un male incurabile. A rivelarlo è l’Adnkronos. «, questo il nome con cui si è presentato alla radio (attenzione: è il suo vero nome), è proprio difficile che voglia farsi trovare», spiega l’agenzia. «Perché si è inventatoo. E ora sarebbe costretto a spiegare il motivo dio questo. Uno scherzo? Una goliardata tra amici? Chi può dirlo (…) La verità è chenon è ...

