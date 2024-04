Edilizia - Luraschi PoliMi | Per ann - antincendio visto solo come una tassa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - “Negli ultimi 20 anni, l'attenzione e gli investimenti si sono concentrati principalmente sull'efficientamento energetico: bonus e detrazioni a pioggia, tranne che in direzione della nostra sicurezza". A dirlo - durante gli "Stati generali delle ingegnerie digitali" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano all'Acquario civico - è Davide, docente del Politecnico di Milano, Commissione sicurezza. "L'per anni è statouna, nonun'opportunità. Una spesa da evitare", ha spiegato. "L'incendio era percepitoun evento remoto, che accade ad altri: i recenti dati hanno dimostrato il contrario. Si stima che nel 2022 gli ...

