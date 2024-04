Malore per il 21enne fermato per il delitto di Aosta, ipotesi overdose di antidepressivi - Malore per Sohaib Teima, ventunenne di Fermo arrestato il 10 aprile a Lione e sospettato dell’omicidio di Auriane Nathalie Laisne, trovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata in Valle d’Aosta ...ilfattoquotidiano

Edilizia, Finzi (Ordine ingegneri): "In Italia 15 milioni di fabbricati senza titolo" - Il presidente della Commissione strutture agli Stati generali: “Metà dei fabbricati risale al Dopoguerra” ...adnkronos

Aboubacar e Fanta i primi inquilini dei nuovi alloggi di via Forghieri: quinta presentazione e inaugurazione per la palazzina Abitare Sociale - Consegna simbolica delle chiavi ad alcuni dei nuclei assegnatari tramite avviso pubblico. A 5 anni dalla posa della prima pietra. E tra pochi giorni si replica con l'apertura del nuovo centro diurno p ...lapressa