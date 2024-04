Ecco perché?la Bce non cambia idea sulla disinflazione nonostante la geopolitica

Vladimir Luxuria durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi ha affrontato il caso Francesco Benigno, anche se non lo ha fatto subito. A inizio puntata ha fatto come premessa: “Voglio mettere ... (biccy)

George Clooney e Julia Roberts sono arrivati su Netflix con Ticket to Paradise, scalando la top 10 dei film più visti. Le due star hanno già lavorato insieme, ma è la prima volta in una commedia ... (movieplayer)

Sacchi: "Ancelotti a Manchester ha mostrato intelligenza, sapeva di non potersela giocare alla pari": Ecco cosa scrive per la Gazzetta l'uomo di Fusignano. Ancelotti è ... perché gli inglesi a campo aperto sono superiori e perché aveva ...

Elezioni Amministrative a Sanremo: Roberto Berio "Ecco perchè voterò Davide Verrando": Voterò Davide perché ama come me la nostra città, Sanremo, ed è profondamente amareggiato per le condizioni di trascuratezza in cui si trova. Voterò Davide perché lavora da professionista nella ...