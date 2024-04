Earth Day Centro Aura - scuol - cinofili Croce Ros -a, Laboratorio verde di Roma Capitale per Il mio quartiere la mia casa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una passeggiata “green” con gli amici a 4 zampe per la Giornata Mondiale della Terra, insieme agli studenti dellaa elementare Don Baldo di Valle Aurelia, al Gruppo Cinofilo dellaRossa Italiana, agli educatori didie gli amici a quattro zampe del Canile Muratella. Partendo dalcommerciale, immersi nellimitrofo, tutti uniti per celebrare la Giornata della Terra con una iniziativa, fortemente voluta dalparticolarmente attivo sul territorio, intitolata “Il mio, la mia& dove c’èc’è vita”. L’iniziativa riunirà mani e zampe per celebrare appunto una ricorrenza così importante, ...