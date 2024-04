Earth Day 2024 - perché è importante celebrare la Giornata della Terra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ogni 22 aprile, il mondo si unisce perla, un momento cruciale per riflettere sull’impronta che lasciamo sul nostro pianeta. Questarappresenta un’occasione unica per mobilitare individui, comunità, governi e aziende a livello globale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere la biodiversità del nostro fragile ecosistema. Laci ricorda che ogni nostra azione, per quanto piccola possa sembrare, ha un impatto sul nostro pianeta. È un’opportunità per educare e promuovere un senso di responsabilità ambientale, sia nelle scelte quotidiane di ogni individuo sia nelle strategie a lungo termine delle imprese. Attraverso eventi, workshop e campagne ...