È una donna molto intelligente - anche se a volte un po’ faticosa Con lei sto benissimo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Marco Tardelli e Myrta Merlino sono ormai una delle coppie più note dello star system italiano. L’ex calciatore e la conduttrice di Pomeriggio 5 stanno insieme da diversi anni e il feeling che li unisce è ormai noto a tutti.perché via social non mancano romantici post e dediche d’amore. Ma come è nata questa love story? Ne ha parlato Marco Tardelli a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Myrta Merlino giornalista, autrice televisiva e conduttrice ...