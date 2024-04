E ora rischia grosso Perla - guai dopo il Grande Fratello | interviene il Codacons

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024)Vatiero ha vinto iled è tornata insieme a Mirko Brunetti. La coppia che il pubblico ha conosciuto a Temptation Island, si è riunitamesi dalla rottura coronando così il sogno dei fan dei Perletti. Naturalmente oltre a (ri)portarle l’amore il reality di Alfonso Signorini le ha regalato un’ondata incredibile di popolarità che, nell’era dove dominano i social, si è tradotta anche in sponsorizzazioni su sponsorizzazioni. Da quando è uscita vincitrice dalla casa più spiata d’Italia, infatti,ha visto il suo seguito sui social notevolmente aumentato. Ad oggi, tanto per darvi un’idea, conta quasi 740mila follower solo su Instagram e per questo motivo, come detto, il suo profilo è diventato teatro di una serie di inserzioni sponsorizzate riguardanti una larga gamma di ...