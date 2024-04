E’ morto Tony Golfarelli | sfidò la sclerosi multipla lanciandosi col paracadute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 18 aprile 2024 - La notizia è arrivata in mattinata. Ricoverato in ospedale a Siena da alcuni giorni per l’aggravarsi delle condizioni relative alla sua malattia, il 57enne, originario di Forlimpopoli, è venuto a mancare nella mattina di oggi. Viveva dal 2019 a Quercegrossa in Toscana con la sua Simona dal 2019, da quando si erano sposati. A Forlimpopoli lo conoscono e lo ricordano tutti, prima come ragazzo scanzonato in giro con gli amici, poi con la carrozzina, una volta conclamata la. Nel 2012 era entrato in consiglio comunale nel gruppo di maggioranza, in sostituzione di un consigliere dimissionario, con il sindaco Paolo Zoffoli. Incarico che i cittadini gli avevano confermato anche nel 2014, questa volta al seguito del sindaco Mauro Grandini. ...